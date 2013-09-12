Геї просять ЄС не зближуватися з Києвом, поки їх не захистять в Україні

Рада закликала ЄС не відмовлятися від вимог, висунутих Україні в рамках плану дій візової лібералізації, повідомляє «КоммерсантЪ-Україна».

Як відомо, уповноважений Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська та кілька депутатів Верховної ради заявили про намір відвідати Брюссель для того, щоб переконати Європейську комісію звільнити Україну від зобов'язання прийняти зміни до антидискримінаційного законодавства.

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У листі ЛГБТ- організацій, зокрема, йдеться, що "якщо Україна вибирає європейський напрямок розвитку, вона з самого початку повинна підкріпити його реальними справами".

"Захист прав ЛГБТ і боротьба проти гомофобії є офіційно проголошеної основою внутрішньої та зовнішньої політики ЄС. Пряма і явна заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації у трудових відносинах є мінімальною, але абсолютно імперативною вимогою законодавства ЄС. Ми закликаємо Євросоюз не підписувати угоду про лібералізацію візового режиму, поки українська влада не виконає своїх зобов'язань щодо забезпечення в країні мінімальних сучасних європейських стандартів прав людини, в тому числі і по відношенню до своїх ЛГБТ-громадян", - йдеться в листі. Представники ЛГБТ- організацій підтвердили, що і надалі будуть контролювати виконання зобов'язань, взятих на себе Україною в рамках співпраці з Європою. У парламентському комітеті з питань європейської інтеграції дане питання коментують вкрай обережно.

"Навколо цього питання дуже багато спекуляцій. Одні кажуть, що ЄС мало не намагається зруйнувати інститут сім'ї в Україні, а інші нагнітають питання щодо прав ЛГБТ, хоча в країні більш гостро стоїть тема дискримінації інвалідів або жінок. У всіх країнах такі закони приймалися дуже непросто. В першу чергу слід визнати, що в Україні існує проблема дискримінації самих різних верств населення, і вирішувати її треба комплексно, а не зосереджуватися тільки на ЛГБТ", - заявила член комітету Ірина Геращенко.