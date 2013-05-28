Фюле: Гей-парад є одним з багатьох сигналів зростання толерантності в Україні

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає, що проведення гей-параду в Києві стало одним з сигналів підвищення рівня толерантності в Україні.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

“Мені відомо про гей-прайд. Я можу сказати дуже чітко, що це не те, що передбачено Планом з лібералізації віз, однак в той же час я бачу це як один з багатьох сигналів зростання толерантності в Україні. І я хотів би бачити те ж саме в інших партнерах, зокрема, в тих, хто хотів би через виконання вимог планів лібералізації віз мати безвізові можливості для подорожей до країн Шенгену”, - сказав комісар.

Він підкреслив, що для ЄС найбільше значення має наявність в країнах-партнерах чіткого антидискримінаційного законодавства.

“Це одна з вимог забезпечення того, що країни-партнери роблять свій внесок у План дій з лібералізації віз. Ми, звичайно, зацікавлені не лише в законодавстві самому по собі, а також в реалізації норм законодавства. Ми зацікавлені побачити, які гарантії є для толерантності в суспільстві”, - наголосив Фюле.

Як повідомляв УНІАН, «Марші рівності» спільноти ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали і транссексуали) пройшов у Києві 25 травня. За різними оцінками, у заході взяли участь від 50 до 100 осіб, яких посилено охороняли співробітники міліції.

Спочатку гей-парад планувався у центрі Києва, однак суд заборонив проведення 25 травня, на День Києва, всіх заходів, окрім офіційних.