Грузія вирішила не вступати до Євразійського союзу

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні під час виступу на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту міністр юстиції Грузії Теа Тсулікіані.

“Чи хоче Грузія продовжувати шлях угоди про асоціацію? Звичайно, ми хочемо продовжувати цей шлях. І що стосується Євразійського союзу — це те, що виключено для грузинського народу. Ми зробили вибір, і цей вибір — європейський”, - заявила міністр.

“Ми хочемо, щоб Вільнюс (Вільнюський саміт “Східного партнерства” - УНІАН) був успіхом для Грузії. Тому ми продовжимо в найближчі місяці працювати в цьому ж напрямку”, - додала Тсулікіані.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі заявляв про можливість розгляду питання щодо приєднання країни до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, а в майбутньому — і до Євразійського союзу.