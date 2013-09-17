ЗМІ: Український мільярдер претендує на бункер у центрі Лондона

Станція лондонського метро Brompton Road, яка давно вже не використовується, була виставлена ​​на продаж урядом Великобританії. Було прийнято рішення продати всі пов'язані з нею приміщення в рамках політики скорочення витрат. Площі продаються за £ 100 млн. Станція займає площу більше 2,5 тис. кв. м, вона розташована недалеко від знаменитого фешенебельного супермаркету Harrods .

Як повідомляє Russia Today, зараз на купівлю цієї будівлі в центрі британської столиці претендує катарська королівська сім'я, у володінні у якій уже знаходиться будівля колишнього посольства США в районі Mayfair і олімпійське село, побудоване до Ігор 2012 року.

Ще одним потенційним покупцем є анонімний український мільярдер. The Independent повідомляє, що українець може переробити приміщення під шикарний особняк.

Є і ще один претендент, який хотів би залишити будівлю відкритим для публіки. Це лондонський підприємець, який планує переробити один поверх під бар та оранжерею, а інші приміщення зробити доступними для екскурсій.

З часів Другої світової війни будівля належить міністерству оборони Великобританії. Вона була придбана державою в 1938 році за £ 22 тис. Тоді вона стала штаб-квартирою першої протиповітряної дивізії. У будівлю вмонтували шахти ліфтів, обладнали аерожолобами для швидкого пересування, на одному зі столів розмістилася величезна карта Англії.