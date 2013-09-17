Мельник перебуває в США як громадянин Прибалтики - Москаль

Про це заявив депутат від "Батьківщини" Геннадій Москаль в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

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"Ніякої візи у Мельника не було. Був паспорт однієї з прибалтійських країн. Громадянина України з прізвищем Пітер Мельник на території США немає. Є громадянин одної з прибалтійських країн", - сказав він.

Окрім того, Москаль заявив, що екс-ректора перед виїздом до США затримали у Білорусі, і деякі депутати від Партії регіонів нібито зверталися до президента Олександра Лукашенка з проханням його звільнити.

Москаль також наголосив, що українська міліція не має права проводити ні слідчі, ні оперативно-розшукові дії за межами України.

Як відомо, екс-ректор був затриманий 27 липня співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки Міністерства доходів і зборів спільно з ГУБОЗ МВС України.

Він вимагав та отримав від двох українців хабара в розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їх родичів у свій вуз.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під домашнім арештом. Мельнику заборонено залишати місце проживання, за винятком тих ситуацій, коли йому знадобиться медичний огляд або лікування.

7 серпня на екс-ректора одягли електронний браслет, а 9 серпня стало відомо, що Мельник зник з-під домашнього арешту, позбувшись від електронного браслета. МВС оголосило його у всеукраїнський розшук. 14 серпня він був оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

У ЗМІ 16 серпня з'явилися інформація, що екс-ректора затримали білоруські прикордонники та передали його українським колегам. В українському прикордонному відомстві цю інформацію спростували.

27 серпня міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко повідомив, що правоохоронці встановили місцезнаходження Мельника, йде підготовка до його затримання і подальшої екстрадиції на територію країни.

16 вересня стало відомо, що Мельника знайшли у місті Сан-Маркос, штат Каліфорнія, куди він нібито потрапив із Литви. Між США й Україною немає угоди про екстрадицію. Але правова допомога щодо повернення підозрюваного може бути надана на умовах взаємності.