ГПУ проситиме США видати Мельника "на умовах взаємності"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відомство направило міжнародно-правове доручення про проведення ряду слідчих дій з Мельником на території США.

У прес-службі зазначили, що в міжнародно-правовому дорученні Генпрокуратура просить американських колег поінформувати, за якими документами екс-ректор перетнув кордон, на яких підставах на даний час перебуває в США. Також українська сторона просить надати допомогу в проведенні ряду слідчих дій на території США.

У відомстві нагадали, що Україна не має права направляти до США екстрадиційний запит на видачу Мельника, оскільки відсутній міжнародний документ, що регламентує екстрадицію.

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Разом з тим у прес-службі підкреслили, що Генпрокуратура України проситиме про видачу екс-ректора на інших підставах.

"Незважаючи на відсутність договору про екстрадицію, наступним кроком стане клопотання про видачу Мельника Україні на умовах взаємності", - сказали в ГПУ.

При цьому у відомстві не уточнили, коли саме буде направлено це прохання і які умови в ньому будуть обумовлені.

Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний свободи захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

Пізніше з'явилася інформація, що екс-ректор Мельник перебуває в США - в місті Сан-Маркос у штаті Каліфорнія.