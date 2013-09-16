Захарченка вже не хвилює питання, як схопити Мельника

Про це напередодні засідання Міжвідомчої комісії в Клубі Кабінету Міністрів повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

«Якраз до генеральної прокуратури і звертайтесь, вони вам дадуть пояснення, як вони будуть цим займатися, бо це їх справа», - розповів Віталій Захарченко про ситуацію з Мельником, повідомляє ICTV.

На уточнююче питання, чому цим не буде займатися МВС, Захарченко не відповів, пішовши геть.

Нагадаємо, 27 серпня міністр заявив, що відомству стало відомо де знаходиться втікач і правоохоронці готують його екстрадицію.

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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у відповідь на депутатський запит Геннадія Москаля, де перебуває колишній ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник, спійманий на отриманні хабара у 120 тисяч доларів, і який втік з-під домашнього арешту, Генпрокуратура повідомила, що втікач перебуває у місті Сан-Маркос в штаті Каліфорнія США.