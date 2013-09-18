МЗС: Україна засуджує використання хімзброї в Сирії
Україна засуджує факт використання хімічної зброї біля Дамаску 21 серпня, що було підтверджено інспекторами ООН в проміжному звіті.
"Україна займає чітку позицію, яка полягає в тому, що будь-яке застосування зброї масового знищення є порушенням міжнародного гуманітарного права, а винні у її застосуванні повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
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При цьому в МЗС підкреслили, що Україна вітає домовленості, досягнуті за результатами переговорів у Женеві міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і держсекретаря США Джона Керрі щодо встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю в Сирії та її знищення.
"Сподіваємося, що реалізація зазначених домовленостей буде сприяти зниженню існуючого рівня напруги між сторонами збройного конфлікту і його подальшого врегулювання політико-дипломатичним шляхом", - заявили в МЗС.
Як повідомляв УНІАН, доповідь експертів ООН підтвердила застосування газу зарину під Дамаском 21 серпня.
Як наголошується в документі, висновки зроблені на основі того, що на ракетах, що розірвалися, і на місцевості навколо були знайдені сліди зарину; також були заслухані свідчення під час 50 інтерв'ю з постраждалими та медичними працівниками, частина постраждалих отримали діагнози отруєння фосфорорганічними сполуками.