Доповідь експертів ООН підтвердила застосування зарину під Дамаском
Доповідь експертів ООН підтвердила застосування газу зарину під Дамаском 21 серпня, відповідно до розповсюдженого сьогодні тексту документа.
"На основі свідчень, отриманих під час нашого розслідування інциденту у Гуті, висновок полягає в тому, що 21 серпня там було застосовано хімічну зброю у триваючому конфлікті між сторонами в Сирійській Арабській Республіці, в тому числі, проти цивільних осіб і дітей, в порівняно великих масштабах", - йдеться в доповіді.
Про це повідомляє агентство РІА «Новости».
"Зокрема, проби навколишнього середовища, хімічні та медичні проби, які ми зібрали, являють собою ясне і переконливе свідчення того, що ракети класу "земля-земля", що містять нервово-паралітичний газ зарин, були використані в Айн Тарма , Муадамійя і Замалка в районі Гути під Дамаском",- наголошується в документі.
На тему: Комісія ООН: Для хіматаки під Дамаском використовувалися ракети класу "земля-земля"
Доповідь було передано напередодні генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну головою групи експертів, шведським професором Оке Селстромом.
Як наголошується в документі, висновки зроблені на основі того, що на ракетах, що розірвалися, і на місцевості навколо були знайдені сліди зарину; також були заслухані свідчення під час 50 інтерв'ю з постраждалими та медичними працівниками, частина постраждалих отримали діагнози отруєння фосфорорганічними сполуками.
"Аналізи крові і сечі у деяких пацієнтів дали позитивні результати на виявлення зарину і слідів зарину", - йдеться в доповіді.