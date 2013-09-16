Доповідь експертів ООН підтвердила застосування зарину під Дамаском

"На основі свідчень, отриманих під час нашого розслідування інциденту у Гуті, висновок полягає в тому, що 21 серпня там було застосовано хімічну зброю у триваючому конфлікті між сторонами в Сирійській Арабській Республіці, в тому числі, проти цивільних осіб і дітей, в порівняно великих масштабах", - йдеться в доповіді.

Про це повідомляє агентство РІА «Новости».

"Зокрема, проби навколишнього середовища, хімічні та медичні проби, які ми зібрали, являють собою ясне і переконливе свідчення того, що ракети класу "земля-земля", що містять нервово-паралітичний газ зарин, були використані в Айн Тарма , Муадамійя і Замалка в районі Гути під Дамаском",- наголошується в документі.

На тему: Комісія ООН: Для хіматаки під Дамаском використовувалися ракети класу "земля-земля"

Доповідь було передано напередодні генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну головою групи експертів, шведським професором Оке Селстромом.

Як наголошується в документі, висновки зроблені на основі того, що на ракетах, що розірвалися, і на місцевості навколо були знайдені сліди зарину; також були заслухані свідчення під час 50 інтерв'ю з постраждалими та медичними працівниками, частина постраждалих отримали діагнози отруєння фосфорорганічними сполуками.

"Аналізи крові і сечі у деяких пацієнтів дали позитивні результати на виявлення зарину і слідів зарину", - йдеться в доповіді.