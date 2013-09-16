Держдеп США: Доповідь ООН не залишила сумнівів у застосуванні хімзброї режимом Асада

США вважають, що доповідь ООН не залишила сумнівів у застосуванні хімзброї сирійською владою.

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