Держдеп США: Доповідь ООН не залишила сумнівів у застосуванні хімзброї режимом Асада
21:19, 16 вересня 2013Політика
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США вважають, що доповідь ООН не залишила сумнівів у застосуванні хімзброї сирійською владою.
Марі Харф: Режим Асада стоїть за хімічною атакою / Фото: Johannes Worsоe Berg, dn.no
Про це заявила журналістам представник держдепартаменту Марі Харф.
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"Доповідь ясно підтверджує, що режим Асада стоїть за хімічною атакою", - заявила Харф, повідомляє РІА Новости.
Як повідомляв УНІАН, доповідь експертів ООН підтвердила застосування газу зарину під Дамаском 21 серпня.
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