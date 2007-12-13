Яценюк розповів, як ”депутат один в одного право голосу відбирає”...

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернеться до регламентного комітету ВР після його створення з приводу ситуації з його карткою для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

За словами голови ВР, коли буде прийнято рішення на засіданні комітету, матеріали можуть бути передані до правоохоронних органів.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що йдеться про «жахливий факт» щодо неможливості проголосувати головою ВР А.ЯЦЕНЮКОМ через те, що народний депутат України Владислав ЛУК’ЯНОВ вилучив його картку.

Він вважає, що «мова не йде про А.ЯЦЕНЮКА, мова йде сьогодні про те, що депутат один в одного право голосу відбирає».

Як підкреслив голова ВР, йдеться про репутацію однієї з найбільших гілок української влади - законодавчої.

«Який приклад ми показуємо 47 млн. українців, що депутат один в одного право голосу відбирає?», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що діяв згідно з процедурою, і нагадав, що у ВР 184 рази було голосування за повернення до повторного голосування.

А.ЯЦЕНЮК закликав народних депутатів «припинити будь-які звинувачення щодо порушення головою ВР» регламенту.

За його словами, якщо є підстави, то нехай через регламентний комітет народні депутати ініціюють його відставку. В той же час він наголосив, що готовий подискутувати з будь-ким з приводу нібито порушень ним регламенту ВР.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня під час голосування за повернення до питання обрання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра фракція Партії регіонів заблокувала трибуну ВР. При цьому член цієї фракції В.ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР А.ЯЦЕНЮКА.

Після цього А.ЯЦЕНЮК звернувся до Генпрокуратури для порушення кримінальної справи стосовно В.ЛУК’ЯНОВА.