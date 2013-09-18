Держобвинувач: Тимошенко не зможе ухилятися від участі в судових процесах

Таке переконання висловила державний обвинувач у справі про фінансові зловживання корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ ) Вікторія Калита.

Коментуючи заяву Тимошенко про те, що влада навмисне не доставляє її до суду, Калита назвала це домислами.

«Мені складно коментувати домисли і безпідставні заяви особи, яка своєю поведінкою, своїм ставленням демонструє одне, а говорить зовсім інше. Щоразу суддя під час засідання в Харкові зачитує її заяву, де чорним по білому написано: «я не буду присутньою, я не бачу сенсу бути присутньою, я не погоджуюся взяти участь» тощо», – сказала Вікторія Калита. Вона підкреслила, що державне обвинувачення зацікавлене в тому, щоб судове слухання у «справі ЄЕСУ» розпочалося і проходило «цивілізованим шляхом».

«Я ще раз готова повторити позицію держобвинувачення. Ми прихильники того, щоб все відбувалося цивілізовано, без застосування примусової доставки. Оскільки ми чудово розуміємо, що, якщо суд винесе таке рішення і пенітенціарна служба буде зобов'язана її доставити, нам не уникнути чергового спектаклю у виконанні підозрюваної. Ми вже і бачили, і чули, на що вона здатна, аби привернути до себе увагу і створити ажіотаж навколо своєї персони», – заявила держобвинувач.

При цьому Калита висловила переконання, що після заяв, зроблених в інтерв'ю «Українській правді», екс-прем'єру буде «набагато складніше продовжувати ухилятися від участі в судових процесах».

Нагадаємо, Юлія Тимошенко у своєму письмовому інтерв'ю для «УП» заявила, що не відмовлялася від участі в судових засіданнях, а влада свідомо не доставляє її на слухання. «Судові засідання проводяться як пропагандистський захід, хоча реальні процесуальні дії призупинені», – пише Тимошенко. «А по-друге, мене не доставляють до суду, бо будь-яке судове засідання для політв'язнів стає публічною політичною трибуною», – продовжує вона.