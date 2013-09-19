Депутати від ПР скаржаться, що на них падають кришки від фотоапаратів журналістів
11:12, 19 вересня 2013Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян попросив голову Верховної Ради Володимира Рибака захистити депутатів-«регіоналів» від присутніх у сесійній залі журналістів.
Стоян закликав “захистити депутатів” від подібних випадків
Як передає кореспондент УНІАН, Стоян заявив під час засідання, що висловлюється від групи депутатів щодо подальшої організації роботи у ВР.
Він наголосив, що депутати повинні бути захищені від випадкових дій журналістів і додав, що із ложі, де перебувають представники ЗМІ, нещодавно на депутатів впала кришка від фотоапарату.
“Ми не знаємо, які функції виконують ці фотоапарати: чи журналістські, чи якісь інші цілі”, - сказав Стоян.
Він закликав “захистити депутатів” від подібних випадків.
У свою чергу голова ВР попросив журналістів поводитися належним чином.
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