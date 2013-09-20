В історії України є хороші приклади взаємодії і з Росією, і з ЄС - Клінтон

Про це він сказав під час дискусії «Завтрашній світ очима творців сьогоднішнього дня» на 10-й щорічній зустрічі YES «Україна і світ в епоху змін: фактори успіху» в Лівадійському палаці в Криму, повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинської європейської стратегії (YES).

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«Я думаю, що ви можете чудово існувати з Росією й бути в асоціації з Євросоюзом або бути членом Євросоюзу. У вашій історії були хороші приклади взаємодії й з тією, й з іншою стороною», – сказав колишній американський лідер.

Зі свого боку екс-прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер заявив, що Україна – країна «вражаючого потенціалу: в економіці, географії, орієнтована на Європу в своєму мисленні».

«Я сподіваюся, ви можете звести все це воєдино. Я згоден із президентом Клінтоном: ми будемо з вами, й ми допоможемо вам на цьому шляху. Певні проблеми доведеться подолати дорогою до угоди про асоціацію. Я б хотів, щоб вона була підписана й перед вами відкрилися двері в майбутнє», – зазначив екс-прем'єр Великої Британії.