Тоні Блер: У 2025 році Україна вже буде повноправним членом ЄС

Про це під час 10-ої Ялтинської економічної стратегії заявив екс-прем'єр Великої Британії Тоні Блер, передає кореспондент УНІАН.

Відповідаючи на запитання, якою він бачить зустріч політиків, економістів та інших експертів у Ялті в 2025 році, Блер припустив, що до того моменту Україна вже буде повноправним членом ЄС. "Я припускаю, що тоді Україна вже буде повноправним членом ЄС", - сказав він.

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Блер вважає, що для досягнення цієї мети Україні слід зрозуміти основні визначальні моменти. "Ці моменти абсолютно закономірні: головне, що люди повинні бути вільними... Частиною будь-якої політики є люди, які зацікавлені в процвітанні своєї держави", - сказав він.

Крім того, за його словами, повинні існувати передбачені правила ведення бізнесу. І це Україні ще належить подолати на шляху до асоціації з ЄС. "А ми будемо з вами й допоможемо вам", - підсумував він.