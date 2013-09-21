Тігіпко не думає, що євроінтеграція вирішить усі проблеми України

Про це політик заявив, виступаючи на 10-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«Вважаю, що це серйозна помилка. Всі наші проблеми, перш за все, внутрішні. І, щоб їх вирішити, потрібно змінити три моменти», - сказав він.

По-перше, за його словами, слід потурбуватися про поліпшення демократії в Україні. «Демократія нам дає можливість в наших умовах побудувати державну адміністрацію ефективною», - зазначив депутат.

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По-друге, потрібно покращувати стандарти ринкової економіки. «Важливо, що правильно побудована ринкова економіка, дає шанс будь-якій молодій людині, бажаючій працювати, –працювати», - пояснив він.

І третя проблема, з якою сьогодні зіштовхується Україна, за словами Тігіпка, пов'язана з величезними витратами на соціальну політику. «У державному бюджеті України, в основному, соціальні витрати. Але соціальна політика не дуже справедлива або навіть дуже справедлива. Ми підтримуємо багатих, дотуємо їх. І це створює відчуття несправедливості», - вважає народний депутат.