Янукович затвердив новий склад групи з підготовки послань до Ради

Текст відповідного розпорядження від 24 вересня 2013 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, керівником робочої групи призначено главу Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна.

На тему: Янукович у письмовій формі звернувся із посланням до Верховної Ради

Також до складу групи увійшли: Ірина Акімова (перший заступник глави Адміністрації Президента), Сергій Арбузов (перший віце-прем'єр-міністр), Олександр Бєлов (радник голови СБУ), Валерій Геєць (віце-президент Національної академії наук України, директор державної установи "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України" (за згодою)), Андрій Єрмолаєв (директор Національного інституту стратегічних досліджень), Тетяна Єфименко (президент державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління" (за згодою)), Василь Кремень (президент Національної академії педагогічних наук України (за згодою)), Сергій Ларін (заступник глави АП), Юрій Левенець (директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України (за згодою)), Елла Лібанова (директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України (за згодою)), Леонід Поляков (голова експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (за згодою)), Мирослав Попович (директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (за згодою)), Олег Рафальський (заступник Глави АП), а також Володимир Тихий (віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України (за згодою).

Також Янукович підписав доручення, згідно з яким робоча група має розпочати підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради у 2014 році.

Як йдеться в оприлюдненому документі, Льовочкін має забезпечити розробку та подання робочою групою Послання до 1 лютого 2014 року.

У свою чергу Єрмолаєв повинен забезпечити здійснення Національним інститутом стратегічних досліджень методичного та наукового забезпечення підготовки проекту Послання, залучати в разі потреби в установленому порядку до його рецензування фахівців відповідного профілю.

Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади доручено забезпечувати надання відповідними міністерствами, центральними органами виконавчої влади на запит робочої групи необхідних для підготовки проекту Послання прогнозних розрахунків, статистичної та аналітичної інформації.

Соркін має забезпечити надання Нацбанком необхідних для підготовки проекту Послання інформації та матеріалів.