У Білорусі не бачать загроз для торгівлі з Україною після підписання угоди з ЄС

Про це прем`єр Білорусі заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН в Астані.

«Поки що немає підстав», - сказав М’ясникович, відповідаючи на питання про те, чи можна зараз говорити про якісь загрози для двосторонньої торгівлі унаслідок підписання відповідної угоди з ЄС.

При цьому прем`єр-міністр Білорусі зазначив, що питання подальших торговельно-економічних відносин між Україною і Білоруссю після підписання Угоди про асоціацію з ЄС необхідно детально вивчати.

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«Це небайдуже в даній ситуації. У нас величезний товарооборот, і, природно, ми стурбовані, щоб це (умови ЗВТ України і ЄС - УНІАН) не відбилося на торговельно-економічних відносинах», - сказав М’ясникович.

При цьому, відповідаючи на питання, чи розділяє він позицію Російської Федерації в оцінці розвитку торгових відносин з Україною після підписання Угоди про асоціацію, М’ясникович сказав: «В Росії є свої начальники».

Також прем`єр Білорусі повідомив, що в ході сьогоднішньої зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою Азаровим була досягнута домовленість про створення робочої групи для вивчення питання про розвиток подальших двосторонніх торговельних відносин.

«Ми домовилися, що створюємо робочу групу, яка подивиться вигоди і можливі втрати, і до візиту Миколи Яновича ця група надасть певні пропозиції, і це буде предметом розгляду під час офіційного візиту прем`єра України (до Білорусі - УНІАНУ) 7-8 жовтня», - сказав М’ясникович.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 18 вересня схвалив проект угоди з Євросоюзом про асоціацію з ЄС, який передбачає створення зони вільної торгівлі. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в листопаді на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.