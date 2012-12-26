В Міненерго заявили, що проект LNG-терміналу «перезавантажать»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Проект LNG-термінал буде перезавантажено. Ми налагоджуємо співпрацю з Держагентством з цього питання і доведемо цей проект до логічного кінця», - сказав міністр.

Також він додав, що готовий працювати з віце-прем`єром Юрієм Бойком як ”одна команда”.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становить 25%+1 акція.

26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду, про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

21 грудня Кабінет міністрів України своєю постановою №1178 відмінив надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Після цього голова Державного агентства з питань інвестицій й управління національними проектами України Владислав Каськів заявив, що надання державних гарантій для національного проекту «LNG-термінал», який дасть змогу Україні почати альтернативні постачання газу, передбачена в Державному бюджеті на наступний рік.

«Надання держгарантій для національного проекту «LNG-термінал» передбачена в держбюджеті наступного року. Вороги не дочекаються ліквідації проекту, як і кінця світу», - відзначив В.Каськів.