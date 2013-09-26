У ПР вважають, що шантаж - не найкращий спосіб прийняття єврозаконів

Про це заявив народний депутат України , член парламентської фракції ПР Олег Зарубінський. На даний момент сумнівів щодо прийняття поправок до розділу «Правосуддя» Конституції України немає , переконаний народний депутат. «Цей проект закону схвалив і Конституційний Суд України, і підтримала Венеціанська комісія . Її голова Джанні Букіккіо назвав його «позитивним кроком» , - зазначив Олег Зарубінський , передає сайт ПР.

Парламентарій підкреслив , що , за словами Джанні Букіккіо, такі зміни до Конституції є дуже позитивним кроком. Також важливо те , що вони були схвалені переважною більшістю членів Верховної Ради , зазначив він. Олег Зарубінський нагадав , що мова йде про частині положення законопроекту про невтручання Верховної Ради в процедуру призначення суддів. Але зараз у пресі з'явилися дивні заяви колишнього депутата Сергія Власенка , який піддав критиці проект змін розділу «Правосуддя» , зазначив парламентарій.

« Критикуючи розроблені спільно з Венеціанською комісією конкретні кроки, спрямовані на те , щоб зробити суди більш незалежними , і закликаючи опозицію в особі БЮТ саботувати ухвалення євроінтеграційних законопроектів , Сергій Власенко , схоже , переслідує єдину мету - вирішити свої особисті справи», - вважає народний депутат . За його словами, робити це шляхом якихось провокаційних заяв і шантажу - це практика порочна і збиткова .

«Тим більше , що про підтримку євроінтеграційних законів і про своє прагнення виконати зобов'язання перед ЄС неодноразово заявляли самі опозиційні лідери » , - підкреслив Олег Зарубінський.