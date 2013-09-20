Бойко: дискусія з РФ про асоціацію Києва і ЄС ще не закінчена

В ефірі телеканалу "Інтер" він пояснив, що між Україною і Росією йде дискусія про те, що для країн означатиме асоціація Києва з ЄС і створення зони вільної торгівлі з Європою, і йде дискусія щодо позиції в цьому плані Митного союзу, пише РИА Новости.

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"Ця дискусія ще не закінчена. Вона проходить непросто", - сказав Бойко, додавши, що "час від часу виникають емоційні висловлювання".

Україна планує в листопаді підписати угоду про асоціацію з ЄС, частиною документа є положення про створення зони вільної торгівлі. Росія вже заявила, що буде змушена захищати свій ринок у разі створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС, яке передбачено угодою про асоціацію. Російська влада побоюється напливу дешевих імпортних товарів, що створить проблеми для вітчизняних виробників.

При цьому керівництво РФ неодноразово заявляло, що Київ не зможе суміщати асоційоване членство з ЄС з інтеграцією в рамках Митного союзу.