Наша Україна втратила статут

Про це сказано в оголошенні, розміщеному сьогодні в газеті «Урядовий кур'єр».

«Повідомляємо про втрату оригіналу статуту Політичної партії «Наша Україна», - сказано в повідомленні.

УНІАН підтвердили цю інформацію в партії, проте, яким чином втратили статут, не коментують. Як повідомили в громадській приймальні «Нашої України», «статут, скоріш за все, будуть відновлювати». При цьому також уточнили, що у відновленому статуті стоятиме підпис нового глави політради партії.

На тему: Наша Україна оголосила про саморозпуск

Як повідомлялось, 28 вересня відбулося засідання Політради партії «Наша Україна», на якому було прийнято низку кадрових рішень. Так, новим головою політради стала Ірина Ванникова, яка раніше обіймала посаду прес-секретаря третього Президента України Віктора Ющенка. Її кандидатуру підтримали 46 з 68 членів політради.