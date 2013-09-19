АП: Розширення повноважень Рахункової палати гарантує прозорість бюджету

Про це повідомила Радник Президента України - Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АПУ Марина Ставнійчук.

"Це перша реалізована повною мірою ініціатива щодо внесення змін до Конституції України, передбачена Порядком денним асоціації Україна-ЄС", - підкреслила вона.

Вона наголосила, що внесення зазначених змін до Конституції України на практиці забезпечує принцип публічності та прозорості бюджетного процесу.

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"Цей принцип включає інформування громадськості з усіх питань складання, розгляду, затвердження та виконання державного бюджету, а також контролю за його виконанням, і є одним із основних принципів бюджетної системи України", - сказала Радник Президента.

Ставнійчук додала, що ці зміни відповідають загальновизнаним міжнародним стандартам у сфері аудиту державних фінансів. Також вона нагадала, що за внесення змін до статті 98 Конституції України проголосували 380 народних депутатів – представники усіх фракцій Верховної Ради України.