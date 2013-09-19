ВР внесла зміни до Конституції, розширивши повноваження Рахункової палати

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 380 із 398 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом викладено в новій редакції статтю 98. Змінами передбачено, що «контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата». Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом.

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В пояснювальній записці до закону зазначається, що метою документа є розширення компетенції Рахункової палати в частині наділення її повноваженням щодо здійснення контролю за надходженнями до Державного бюджету України. В ній зазначається, що нині Основний Закон держави передбачає здійснення Рахунковою палатою контролю лише за використанням коштів Державного бюджету України, залишаючи поза цим контролем доходну частину бюджету, виконання якої є невід’ємною складовою бюджетного процесу.

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак підтвердив, що лідери фракцій парламенту досягли домовленості з приводу того, що до складу Рахункової палати будуть обрані представники всіх фракцій Верховної Ради України.