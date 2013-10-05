Раді підказали спосіб виїзду Тимошенко на лікування - Богословська

Про це в ефірі «Шустер live» повідомила народний депутат від Партії регіонів Інна Богословська, коментуючи ситуацію навколо екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

На тему: Тимошенко грає з Януковичем у психологічну гру - польський експерт

«Польські колеги надіслали нам розділ в кримінально-процесуальному кодексі (Польщі - ред.), Який дозволяє (виїжджати ув'язненим за кордон - ред.) у разі наявності потреби в операції або в лікуванні», - сказала Богословська, повідомляє НБН.

За її словами, начальник колонії, за наявності у нього медичного висновку про стан здоров'я ув'язненого, отримає право звертатися до суду з клопотанням про надання можливості такому в'язню проходити лікування за межами в'язниці.

«Суд, за клопотанням керівника установи, в якій ув'язнений відбуває покарання, може зупинити виконання покарання на весь період необхідний для лікування», – зазначила нардеп.

Вона додала, що таке рішення досить просте з погляду прийняття більшістю. «Ми можемо прийняти ці зміни до кримінально-процесуального кодексу у першому читанні та в цілому», – уточнила пані Богословська.

При цьому вона підкреслила, що такі зміни будуть стосуватися не персонально Юлії Тимошенко, а всіх ув'язнених в Україні, які відбувають покарання у в'язницях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Тимошенко Сергій Власенко зачитав заяву екс-прем'єра, в якій йдеться про її згоду виїхати на лікування до Німеччини. Тимошенко пояснює, що прийняла пропозицію про лікування за кордоном заради підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Власенко також повідомив, що представники Європарламенту Пет Кокс і Олександр Кваснєвський 4 жовтня передали Президенту України Віктору Януковичу клопотання про помилування Тимошенко "для юридичної легалізації можливості виїзду Юлії Тимошенко за кордон".