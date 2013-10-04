Тимошенко згодилася на пропозицію поїхати на лікування за кордон

Члени Моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський передали екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко пропозицію стосовно виїзду в Німеччину на лікування і вона її прийняла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

Він зачитав заяву Тимошенко, в якій, зокрема, йдеться: “Я публічно приймаю цю пропозицію”. Тимошенко додала, що робить це не тому, що не довіряє українським лікарям, а тому, що не довіряє українському “режиму”. Тимошенко також додала, що «боролася, бореться і боротиметься» за свою повну реабілітацію, а також – за зняття з неї усіх звинувачень, і за повернення до повноцінного політичного життя. Вона також відзначила, що вірить, що крок щодо направлення її на лікування до Німеччини “розрядить ситуацію напередодні саміту східного партнерства”.

Тимошенко також наголосила, що її можливий виїзд до Німеччини «не є еміграцією і вона ніколи ніде не проситиме політичного притулку», йдеться в заяві.

Водночас із цим Кокс та Кваснєвський подали Президенту України Віктору Януковичу клопотання про помилування Тимошенко.

Представники Європарламенту повідомили, що сьогодні під час зустрічі із Януковичем “задля юридичної легалізації можливості виїзду Юлії Тимошенко за кордон” подали підписане ними клопотання про помилування Тимошенко.

Власенко також додав, що вважає це “підставою Януковичу застосувати наявні у нього конституційні повноваження для забезпечення підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на Вільнюському саміті”.