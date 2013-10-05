ЗМІ: Янукович летить до Польщі говорити про Тимошенко

Зустріч почнеться в Кракові о 17:00 за київським часом.

Польські ЗМІ роблять припущення, що розмова двох президентів стосуватиметься подальшої долі Юлії Тимошенко, й пов’язують несподівану краківську зустріч із перебігом місії Європейського парламенту в Україні, в перебігу якої колишня прем’єр-міністр погодилася на їхню пропозицію про лікування в Німеччині, повідомляє Радіо Свобода.

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«Якщо Янукович, який публічно заявляє, що Україна прагне до інтеграції з ЄС, дасть позитивну відповідь на прохання Квасневського і Кокса, то, ймовірно, Тимошенко опиниться на волі вже в найближчі дні», – пише Польське пресове агентство (PAP).

Розмова Коморовського з Януковичем відбуватиметься напередодні IX зустрічі президентів держав групи Arraiolos, яка у вівторок починається у Кракові. Це неофіційні зустрічі президентів Австрії, Фінляндії, Німеччини, Литви, Польщі, Португалії, Угорщини та Італії. Вони започатковані у жовтні 2003 року, коли з ініціативи тогочасного президента Португалії Жоржі Сампаю голови восьми держав вперше зустрілися в португальському містечку Аррайолуш.

Відразу ж після зустрічі з Віктором Януковичем Броніслав Коморовський розмовлятиме з президентом Німеччини Йоахімом Ґауком та президентом Італії Джорджо Наполітано.

Нагадаємо, сьогодні захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву, в якій вона приймає пропозицію представників місії Європарламенту Пета Кокса та Олександра Кваснєвського лікуватися у Німеччині. Крім того, за словами Власенка, Кокс і Кваснєвський також передали Віктору Януковичу прохання про помилування Тимошенко.