Брифінг ЄБРР і компанії EIG Engineering

«Європейський Банк Реконструкції та Розвитку» (ЄБРР) разом з компанією EIG Engineering проведуть прес-брифінг, присвячений їхній першій спільній масштабній інвестиційній ініціативі в українську відновлювальну енергетику. Перший етап цієї інвестиції потребує кредиту ЄБРР в розмірі 15,9 млн. євро. Брифінг проведуть голова українського представництва ЄБРР, Шевкі Аджюнер та власник і голова ради директорів EIG Engineering, Олексій Бутенко. Подія відбудеться 9 жовтня об 11:00 в будівлі української штаб-квартири «ЄБРР» в м. Київ (вул. Немировича-Данченко, 16). Контакти для реєстрації: Ірина Шевченко +38 095 180 52 27, +38 050 334 68 87 Яна Вербицька +38 096 789 00 85 e-mail: pr1@twg.com.ua

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