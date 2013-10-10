Інтеграція України до ЄС не суперечить добрим відносинам з Росією - Вестервелле

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Тому я вважаю вірним пошук прагматичного рішення стосовно Митного союзу. Але, звісно, і дорога після підписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі буде зрозумілою – це дорога, яка веде до Європи», - сказав Вестервелле.

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У свою чергу Азаров наголосив на важливості співпраці України, зокрема в економічній сфері, як з країнами Європейського Союзу, так і Митного. «Ми не хочемо протиставляти нашу зацікавленість співробітництвом з Європейським Союзом нашому співробітництву з Митним союзом, з Росією зокрема», - сказав прем’єр-міністр, зауваживши, що 40% українського товарообігу припадає на Росію.

Він наголосив, що на сьогодні уряд докладає всіх зусиль для вирішення проблемних питань з Російською Федерацією, які виникли у контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Уряд робить все можливе, щоби пом’якшити зараз ті заходи, до яких вдається Російська Федерація», - сказав Азаров.