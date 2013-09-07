В ПР визнали, що Росія торговельною війною тисне на Україну

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

"Регіонал" зазначив, що Російська Федерація чинить тиск на нашу державу шляхом торговельної війни, через що громадяни України стали гірше ставитись до цієї країни, пише Gazeta.ua.

"Так, сьогодні ставлення українців до Росії після останніх події погіршилось", - сказав Єфремов.

На його думку, такий стан речей до добра не приведе і лише нашкодить відносинам двох держав.

"Цей тиск на Україну, ці взаємини не перспективні, бо страждають і Україна, і Російська Федерація", - заявив парламентарій.

Як відомо, з наближенням саміту Україна - Європейський Союз, на якому може бути підписана історична Угода про асоціацію, Російська Федерація посилює економічний тиск на українську сторону. Одна з найгучніших заяв пролунала від радника президента РФ Сергія Глазьєва. За його словами, підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна перестане бути для Росії стратегічним партнером. Більше того - фактично позбудеться статусу суб'єкта міжнародного права.

До цього між Росією та Україною спалахнули три торговельні "війни": трубна, цукеркова та митна. Експерти пов'язують їх із намаганням Кремля змусити українське керівництво згорнути євроінтеграційні процеси і звернути на шлях приєднання до Митного союзу. Утім, вітчизняні високопосадовці не перестають заявляти, що курс на асоціацію з ЄС - єдино можливий, хоча країни МС і є "важливими економічними партнерами".