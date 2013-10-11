Засідання Ради остаточно зірвалося

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 14.00, коли пленарні засідання по п’ятницях зазвичай завершуються, у сесійній залі перебував лише один народний депутат - від ВО “Свобода”.

Нагадаємо, перед цим "свободівці" розвішали в Раді прапори та банери з символікою УПА, а представники ПР і КПУ залишили Раду на знак протесту.