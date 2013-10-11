Засідання Ради остаточно зірвалося
14:27, 11 жовтня 2013Політика
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Народні депутати залишили сесійну залу Верховної Ради, де так і не відбулось пленарне засідання
Зала засідань Верховної Ради
Як передає кореспондент УНІАН, станом на 14.00, коли пленарні засідання по п’ятницях зазвичай завершуються, у сесійній залі перебував лише один народний депутат - від ВО “Свобода”.
Нагадаємо, перед цим "свободівці" розвішали в Раді прапори та банери з символікою УПА, а представники ПР і КПУ залишили Раду на знак протесту.
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