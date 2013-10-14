Рудьковський став головою СПУ

Обрання відбулося 13 жовтня під час XIX з'їзду СПУ. З'їзд тривав більше семи годин за участю 210 делегатів, повідомляє газета Комерсант-Україна.

Обрання відбулося 13 жовтня в ході XIX з'їзду СПУ. З'їзд тривав понад сім годин за участю 210 делегатів.

Крім того, на з'їзді “на безальтернативній основі” було обрано лідера партії – ним став Петро Устенко, який до цього займав пост голови СПУ.

Кандидатури Устенка і Рудьковського на розгляд з'їзду вніс перший секретар Кіровоградського обласного комітету СПУ Микола Садовий. "На пост голови був ще один кандидат - Валентина Семенюк-Самсоненко (колишній голова Фонду держмайна), але вона взяла самовідвід. Коли обирали лідера партії, із залу також запропонували кандидатури Валентини Семенюк-Самсоненко і Олександра Мороза, але вони обидва знову взяли самовідвід", - розповів перший заступник голови СПУ Юрій Ткаченко.

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Наголошується, що Рудьковський претендував на пост голови партії в 2011 році, проте тоді перемога з перевагою у 15 голосів дісталася засновникові СПУ Олександру Морозу. Після програшу Рудьковського спочатку виключили з політради з формулюванням "за дії, несумісні із статутом партії", після чого, в грудні того ж року, він демонстративно вийшов з політичної сили. На парламентських виборах у 2012 році Рудьковський пройшов у Верховну Раду за округом №210 (Чернігівська область) як самовисуванець.

У Соцпартії запевняють, що Рудьковський поновився у рядах СПУ близько року тому під час виборчої кампанії на минулих парламентських виборах. "Від багатьох партійців надходили пропозиції, щоб Микола Рудьковський очолив партію. Особливо тепер, коли він став депутатом Ради, щоб в СПУ була трибуна в парламенті. Я особисто переконаний, що Микола Миколайович допоможе повернути Соцпартію на велику політичну арену", - заявив голова Центральної контрольної комісії СПУ Микола Салтановський.

Крім того, в ході з'їзду було затверджено новий статут і програму СПУ. Саме ці документи передбачають наявність двох керівників у партії - голови і лідера. "Голова партії реалізовує політичний курс, він же буде керівником фракції, якщо в нас буде своя група або фракція у Верховній Раді. В компетенції лідера скоріше організаційні і внутріпартійні питання", - пояснив Салтановський.

За інформацією газети, Мороз збереже свою посаду засновника СПУ, а також одержить пост у партійній організації, яка координуватиме роботу всіх напрямів діяльності політичної сили. За словами Ткаченко, відповідне рішення буде ухвалено на засіданні політради, яке відбудеться наступного тижня.