Після голосування за Тимошенко бютівець Денькович дві ночі не спав

Після першого голосування(11.12.07) за кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра України народний депутат України від БЮТ Іван Денькович (кнопка якого не спрацювала) намагався спочатку щось довести, грюкаючи по столі спікера, згодом написав заяву щодо несправності системи і пішов до буфету Верховної Ради, де випив 50 г коньяку. Про це Іван Денькович розповів під час прес-конференції у Львові, передає Zaxid.net.

За словами нардепа, день голосування за Тимошенко був "найчорнішим днем із усієї його 44-річної біографії". "Мене гризла совість та мучили сумніви. Але я виконав усе як належно… Після цього я мав ще дві безсонні ночі... багато хто з нашої фракції мені співчував, а Юлія Володимирівна просто підійшла, обняла і сказала, що вона мені вірить", - зізнався Іван Денькович.