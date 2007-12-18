Микола Вересень запросить до розмови cоціо-політичного психолога Івана Шерстюка
10:50, 18 грудня 2007Політика
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Сьогодні 18 грудня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь cоціо-політичний психолог, координатор Європейського колегіуму польських і українських університетів Іван ШЕРСТЮК. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 19 грудня о 18.40.
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