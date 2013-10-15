Довибори у проблемних округах обійдуться майже в 49 мільйонів

Президент України Віктор Янукович підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила даний закон.

Законом передбачено збільшити на 48825,4 тис. грн доходи і видатки загального фонду державного бюджету і спрямувати додаткові надходження Центральній виборчій комісії на виконання бюджетних програм. Зокрема, на проведення виборів народних депутатів України» (код 6731020) передбачено 31781 тис. грн.

Також законом передбачено виділити 2700 тис. грн на «керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів» (код 6731010), на «функціонування Державного реєстру виборів» (код 6731050) – 14344,4 тис. грн.

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Джерелом покриття додаткових видатків держбюджету визначено збільшення коштів, що перераховуються Національним банком України до державного бюджету відповідно до Закону України «Про Національний банк України».

Народний депутат України Руслан Князевич (фракція «Батьківщина) наголосив, що серед передбачених витрат є 11 млн грн, які нібито будуть спрямовані на погашення заборгованості за виконані роботи зі створення та забезпечення функціонування системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

В той же час він підкреслив, що вже раніше у бюджеті були передбачені кошти на ці цілі. Він нагадав, що Рахункова палата України з’ясувала, що частина коштів, виділених на системи відео спостереження, була використана не за призначенням. У висновках Головного науково-експертного управління зазначається, що Колегія Рахункової палати України зауважила, що «на створення і функціонування системи відеоспостереження на виборчих дільницях під час виборчої кампанії 2012 року неефективно витрачено 955,3 млн грн, оскільки, за даними ЦВК, отримані відеоматеріали практично не використовувалися».