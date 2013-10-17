23-26 жовтня виставка-ярмарок "Сезон ОСІНЬ" в Київському Палаці Спорту

Відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості " Сезон ОСІНЬ " в Київському Палаці Спорту з 23 по 26 жовтня. Виставка - це можливість порадувати себе і своїх близьких обновами , придбати красиву і потрібну річ. Звертаємо Вашу увагу , що на цій виставці буде представлена ​​велика кількість виробів з хутра та шкіри. А на відкритому майданчику перед Палацом спорту - розгорне свою роботу «Зелений ярмарок» , відвідувати який люблять багато людей.

Виставки - ярмарки в Київському Палаці Спорту давно популярні серед киян. Саме тут є можливість вибору. На виставці-ярмарку немає товарів невиправдано дорогих " брендів " - все дуже демократично.

Асортимент представлених на ярмарку товарів порадує Вас своєю різноманітністю :

чоловіча і жіноча верхній одяг; вироби з хутра та шкіри ( шуби , дублянки , шкіряні куртки і пальта ) ;

сезонна взуття ;

недорогі і вишукані чоловічі і жіночі класичні костюми ;

дитячий одяг та взуття ;

шкіргалантерея (сумки , ремені , гаманці , рукавички і так далі ) сезонні головні убори ;

трикотаж ;

постільна білизна , домашній текстиль;

парфумерія; косметика ;

біжутерія; парасольки ;

шарфи і косинки ;

величезна кількість різноманітних дрібниць для дому .

Жінки , які віддають перевагу класичний стиль , не залишаться байдужі до якості і ексклюзивності моделей одягу сучасних українських виробників.

Шуби і дублянки , зимові головні убори , жилети з різноманітного хутра , чоловічі шкіряні куртки - асортимент набагато ширше , ніж в окремому спеціалізованому магазині.

Не забувають на виставках і про чоловіків : класичні костюми , величезний вибір сорочок , краваток , і трикотажу від українських , польських , турецьких виробників.

На виставці-ярмарку велика різноманітність сезонного взуття - новинки осінніх і зимових колекцій , а так само розпродажі взуття літнього сезону.

Великий вибір шуб , дублянок , хутряних пальто , модних жилетів , головних уборів , шкіряних курток і пальто , рукавичок , сумок та інших аксесуарів .

На виставці без праці можна поповнити свій гардероб модними аксесуарами - сумкою , капелюшком , шарфом або косинкою .

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва. Різноманітність асортименту виробів , представлених на виставці- ярмарку , гарантує , що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне. Приходьте на ярмарок і переконаєтеся в цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний . Детальна інформація за телефонами : ( 096) 506-83-34 , ( 093 ) 904-10-11 , ( 044 ) 237-17-82 http://www.profexpo.kiev.ua