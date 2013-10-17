Перехід на нові умови торгівлі з ЄС відбудеться через рік-півтора - Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на брифінгу у місті Світлодарську Донецькій області.

Кажучи про договір про зону вільної торгівлі, Янукович відзначив, що «на сьогодні ми маємо різні вилучення, різні мита, приблизно на 36% ціни нашої продукції, і, звичайно, наші товаровиробники від цього страждають».

За словами Януковича, Україна, підписавши договір про зону вільної торгівлі, одразу перейде на інші умови відносин зі споживачами.

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На думку Януковича, цей перехід настане «не одразу, не швидко», є план щодо імплементації даного договору про вільну торгівлю.

«Напевно, через рік-півтора ми перейдемо вже на абсолютно інші умови торгівлі після підписання договору», - сказав Президент.

Він підкреслив, що Україна у результаті одержить великі переваги: «Ми одержимо величезний ринок — 28 країн, в які ми сьогодні поставляємо продукцію приблизно на 45 мільярдів доларів. І я упевнений, що ми, діставши таку можливість, отримаємо і кращий фінансовий результат наших товаровиробників. І одержимо перевагу в обсягах продукції, і для нас цей ринок відкриється по-новому».