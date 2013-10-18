19 жовтня о 12:00 - прем'єра онлайн-проекту Телекритики "Приціл" із Сергієм Рахманіним. Тема першого випуску - "Тимошенко. Жертва чи кат?"

19 жовтня о 12:00 стартує нове суспільно-політичне ток-шоу "Приціл" із Сергієм Рахманіним. Проект вироблятиме команда "Телекритики" за партнерства betv та за фінансової підтримки посольства США в Україні.

Тимошенко - жертва чи кат? Чи повинна Тимошенко приносити себе в жертву державі, яка кинула її за ґрати? Чи мають право не здатні на протест громадяни вимагати жертовності від політиків?

Хто що більше заслужив: Тимошенко - волю чи Україна - асоціацію з ЄС? Про це ведучий проекту Сергій Рахманін дискутуватиме протягом 1 години онлайн-трансляції з гостями студії - юристом Валентиною Теличенко, політологом Костем Бондаренком, журналістом Максимом Равребою і політолог Ігор Жданов.

Запрошуємо усіх охочих не тільки спостерігати за дискусією, але й активно брати у ній участь. Вже зараз можна залишати свої запитання до запрошених експертів на сторінці "Телекритики" у фейсбуку та у твітері "Прицілу".

Сторінка трансляції: http://betv.com.ua/online/aim_rahmanin_1/