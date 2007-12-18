Рудьковський отримав відставку на день народження

Микола РУДЬКОВСЬКИЙ сьогодні відзначає 40-річний ювілей.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби міністерства транспорту та зв’язку Вікторія БУТЕНКО, М.РУДЬКОВСЬКИЙ буде приймати поздоровлення завтра, сьогодні ж він відсутній на робочому місці у міністерстві. “Міністр прийняв таке рішення, оскільки зазвичай дні народження високопосадовців викликають черги в приймальнях”, - відзначила В.Бутенко. За її словами, він буде приймати поздоровлення завтра, в середині дня, спеціально для цього він винайняв приміщення. За даними керівника прес-служби, сьогодні міністр відзначає ювілей у колі рідних і близьких.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку уряд Віктора Януковича. М.Рудьковський займав посаду міністра транспорту та зв’язку у цьому уряді з 4 серпня 2006 р.