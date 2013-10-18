Схема "часткового помилування" Тимошенко не є офіційною - Сівець

Такий висновок можна зробити з його заяви, яка прозвучала в ефірі Шустер LIVE, повідомляє Українська правда.

"Я нічого не написав такого, що українські люди не могли прочитати. Це все, що я можу сказати. Вибачте, але за освітою я інженер і мені важливі факти, а не запитання", - заявив Сівець.

На тему: "Компроміс" від ЄС: Тимошенко платить штраф і на 3 роки втрачає громадянські права

Раніше євродепутат написав, що "Європа запропонувала застосувати до Тимошенко "часткове помилування", при якому екс-прем'єр отримає свободу, але повинна буде заплатити 200 мільйонів доларів штрафу і втратить цивільні права на 3 роки".

Голова комітету у закордонних справах Європарламенту Ельмар Брок заявив, що "схема Сівеця" не відповідає дійсності.

Нагадаємо, мандат наглядової місії Європарламенту Кокса-Кваснєвського продовжено до середини листопада. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні конференції президентів на прохання доповідачів - Кокса та Кваснєвського. "Ми продовжимо місію, тому що мета - вирішення справи Тимошенко не досягнута" , сказав колишній президент Польщі Александер Кваснєвський.

Після цього євродепутат Марек Сівець написав у своєму блозі, що Європа запропонувала застосувати до Юлії Тимошенко "часткове помилування".