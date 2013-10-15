ЄС відклав остаточне рішення щодо України до 18 листопада

Європейський Союз прийме остаточне рішення про підписання Угоди про асоціацію з Україною 18 листопада. Про це в Брюсселі заявив начальник Департаменту країн Східного партнерства та Європейської служби зовнішньої дії Дірк Шубель.

Як повідомляє кореспондент ZN.UA, Шубель зазначив, що раніше планувалося затвердити це рішення на найближчому засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ - 21 жовтня. Однак тепер це питання перенесено на наступне засідання, яке відбудеться 18 листопада.

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При цьому Шубель заявив, що якщо до цього часу питання екс-прем'єра Юлії Тимошенко не буде вирішено прийнятним способом, ЄС відмовиться від підписання угоди з Україною на саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада.

Як повідомлялося, 15 жовтня був продовжений на місяць мандат спостережної місії Європейського парламенту в складі екс-президента Європарламенту Пета Кокса та екс-президента Польщі Олександра Кваснєвського, оскільки поки не було досягнуто головної мети місії - звільнення Тимошенко.