Янукович чекатиме, поки викинуть непотрібне сміття

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ попереджає українців, що відтепер їм не варто розраховувати на покращення життя.

Про це йдеться у його зверненні до українського народу, переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра "поглибить політичну нестабільність, сприятиме конфронтаційним процесам в суспільстві, матиме вкрай негативний вплив на темпи соціально-економічного розвитку України".

“До керівництва в країні знову прийшла помаранчева команда. Це вже було в 2005 році і ми з вами добре пам`ятаємо, чим це закінчилося для України. Тоді помаранчеві переслідували своїх політичних опонентів, розвалили економіку, затіяли переділ власності - розпочали реприватизацію, зруйнували довіру інвесторів, заплямували себе корупцією та кумівством”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що менш ніж за рік уряд Ю.ТИМОШЕНКО "скоротив зростання економіки майже на 10% та підняв ціни на все, що було можливо".

”Тож від сьогодні народ України мусить, і я це кажу із жалем, бути готовим до нових випробувань – кризами, політичними інтригами та сварами всередині помаранчевої команди, яка продовжує боротьбу за владу між верхівками внутрікоаліційних угруповань.

Народ України має знати, що, на превеликий жаль, громадяни не зможуть розраховувати на покращення життя. Адже щедрі обіцянки, якими його так рясно обдаровували нинішні "коаліціянти-227", не будуть виконані ніколи”, - заявив екс-прем’єр-міністр.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що в Партії регіонів добре розуміють, що метою їх виключення із коаліційного процесу було “встановлення необмеженого панування помаранчевих вождів”.

”У них вже зараз точиться війна за посади та привілеї, за право диктувати свою волю всім громадянам України. Я переконаний, це – дорога в нікуди. Але, на жаль, і цей шлях народ України мусить пройти", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що "від сьогодні Партія регіонів переходить в опозицію”.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що його політична сила захищатиме український народ: “ми не дамо помаранчевим повторити правовий шабаш, до якого вони звикли. Ми не дозволимо владі ні на йоту порушувати принципи свободи людини, демократії та верховенства права. Ми зробимо все, щоб українці побачили справжнє обличчя нинішньої влади – обличчя демагогії, брехні, корупції і популізму”.

Лідер Партії регіонів закликав усі політичні сили приєднатися до "регіоналів" у цій боротьбі.

”Ми переконані, що існування "коаліції-227" буде недовгим. Народ України викине популістів, як викидають навесні після зими непотрібне сміття”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.