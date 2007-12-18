Шуфрич пояснив сьогоднішній фарт Тимошенко

Екс-міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич залишив своєму наступнику у спадок "добрі показники бюджету" Міністерства з надзвичайних ситуацій.

"Я залишив гарні показники бюджету на 2008 рік і вважаю, що багато з того, що було, м`яко кажучи, зруйновано у попередні роки, мені вдалося відновити", - сказав Шуфрич.

Він додав, що також залишить у кабінеті "нову дуже хорошу карту України".

На питання, чому, на його думку, президент Віктор Ющенко не прийшов на повторне представлення Юлії Тимошенко, Шуфрич сказав, що це є добрим знаком.

"Бо судячи з усього, президент в Україні - не на фарт", - пояснив він.

"Як тільки він (Ющенко) приходить на футбольне поле, збірна України програє, він один раз прийшов підтримати Юлію Володимирівну - і вона не пройшла. Тому очевидно, уже всі в Україні хочуть обійтися без нього. Мені здається, що від цього Україна не програє", - заявив Шуфрич.

Українська правда