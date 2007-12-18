Без варіантів: Симоненко хоче координуватися з Януковичем та Литвином

Фракціям, які не увійшли до складу “помаранчевої” коаліції, необхідно координувати свої дії. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер КПУ Петро Симоненко, повідомляє сайт Компартії.

“Я переконаний, що фракції, які не увійшли до “помаранчевої” коаліції, повинні координувати свої дії. Іншого шляху просто немає”, - сказав лідер українських комуністів.

Петро Симоненко також повідомив, що фракція КПУ наполягатиме на призначенні на посаду першого заступника голови Верховної Ради народного депутата Адама Мартинюка.

“Вчора на засіданні Президії Центрального Комітету партії ми ухвалили відповідне політичне рішення, а отже, на посаду першого віце-спікера ми вноситимемо кандидатуру Адама Мартинюка”, - наголосив Петро Симоненко.