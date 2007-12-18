Комуністи готові міняти Мартинюка на комітети

Фракція КПУ наполягає на кандидатурі Адама МАРТИНЮКА на посаду першого віце-спікера, але готова відмовитися від цієї посади в обмін на додаткові комітети.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила член фракції комуністів Катерина САМОЙЛИК.

«Ми поставили умови, і в протоколі чітко записано, що наша кандидатура висувається, а розподіл комітетів здійснюється після обрання першого віце-спікера й віце-спікера», - сказала К.САМОЙЛИК.

За її словами, на даний момент фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ проводять консультації щодо висунення узгодженої кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради.

«Якщо ми, приміром, не одержимо цю посаду, в такому разі ми повинні одержати один або два комітети», - пояснила вона.

К.САМОЙЛИК уточнила, що фракція комуністів хотіла б одержати або комітет з питань банків та фінансів, або з питань науки та освіти, або з прав людини.

У свою чергу, лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО повідомив журналістам, що Центральний виконком Компартії України на засіданні 17 грудня затвердив кандидатуру А.МАРТИНЮКА на посаду першого віце-спікера парламенту.