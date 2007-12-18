Путін у проблемах двостороніх стосунків звинувачує Україну

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН вважає, що істотні розбіжності в двосторонніх відносинах між двома країнами виникли через позицію України.

Про це йдеться в посланні В.ПУТІНА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Документ обнародуваний на офіційному сайті Президента Росії.

«Згоден, що взаємодія Росії і України в гуманітарній сфері є дуже важливою складовою стратегічного партнерства наших країн. І стан справ у цій сфері – наочний показник спільної динаміки двосторонніх відносин», - сказано в посланні.

«У той же час саме на цьому напрямку в нас, на жаль, останнім часом виникли істотні розбіжності. Причому «ініціатива» виходить не з Москви. Йдеться, насамперед, про своєрідне трактування українською стороною подій нашої спільної історії, героїзацію військових злочинців, які співробітничали з нацистами, розв`язану в ряді регіонів України «війну» з історичними пам`ятниками і похованнями радянських воїнів-визволителів, дискримінацію російської мови, що посилюється, діяльність, спрямовану на розкол Української православної церкви. Ці недружні кроки вже затьмарюють атмосферу відносин між нашими державами. Більше того, вони можуть завдати серйозної шкоди двосторонній співпраці на різних напрямках», - підкреслюється в документі.

У той же час В.ПУТІН вважає, що немає підстав для хвилювання, раніше висловлених В.ЮЩЕНКОМ щодо стану справ у Бібліотеці української літератури в Москві. «Хочу зазначити, що уряд Москви створив, по суті, зразковий заклад культури, котрий повною мірою відповідає культурним, освітнім та інформаційним запитам українців, які проживають у російській столиці. Причому, буквально останнім часом значно збільшилося число громадян, які користуються послугами Бібліотеки, істотно розширена її культурна програма. Більше того, Бібліотека серйозно допомагає літературою українським общинам і в інших містах Російської Федерації», - зазначає Президент РФ.

«Упевнений, що уряд Москви, котрий подає всебічну підтримку цьому осередку української культури в центрі столиці, здатний і надалі самостійно вирішувати проблеми, що виникають там, і проводити відповідну кадрову політику. При цьому виходимо з того, що Бібліотека має бути орієнтована виключно на культурологічну діяльність і працювати на благо зміцнення атмосфери довіри між народами Росії та України», - додав він.

Президент РФ також зазначив, що при Бібліотеці діє наглядова рада з числа активістів українських громадських організацій, куди входить і представник посольства України в Російській Федерації.

«Сподіваємося, що й українська сторона, в свою чергу, проявить належну увагу до закладів російської культури на Україні. Нас, зокрема, вельми турбує доля Російського культурного центру у Львові, що став об`єктом регулярних нападів з боку націоналістів. Причому, жоден з численних актів вандалізму щодо цього центру так і не був розкритий місцевими правоохоронними органами. Упевнений, що Ваша зацікавлена участь у цьому питанні допоможе нормалізувати ситуацію навколо російської общини у Львові, що, безперечно, сприятиме зміцненню взаєморозуміння між нашими країнами», - підкреслив В.ПУТІН.

Він запропонував В.ЮЩЕНКУ додатково зорієнтувати відповідний підкомітет Російсько-української міждержавної комісії на оперативне опрацювання і вирішення всіх проблем у цій чутливій сфері а також підготовку пропозицій щодо зміцнення культурно-гуманітарної співпраці.

Окрім цього В.ПУТІН звернув увагу на те, що 22 листопада ц.р. Рада глав урядів СНД схвалила проект Рішення Ради глав держав СНД про оголошення 2008 року Роком літератури і читання в Співдружності. «Реалізація цього Рішення покликана сприяти подальшому розвитку бібліотечної справи і національних літератур, співпраці в сфері книговидання, книгообміну і взаємного перекладу в СНД. Розраховуємо, що Україна приєднається до цієї ініціативи, яка сприяє взаємозбагаченню літературних контактів між нашими країнами, і передбачає проведення важливих культурно-освітніх заходів на просторах Співдружності», - зазначає В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Міністерство закордонних справ Російської Федерації розповсюдило заяву, в якій висловило занепокоєння у зв`язку з "антиросійськими проявами" в Україні.