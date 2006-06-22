”Коаліціанти” легалізують державний переворот

Колишній голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН порівнює процес створення коаліції з державним переворотом.

"Те, що робиться зі створенням коаліції, і ким вона буде підписана, це буде легалізовано державний переворот в Україні", - заявив В.ЛИТВИН сьогодні в ефірі телеканалу "1+1".

"Як це не звучить, але з допомогою законів і Конституції, ставлення до якої доведено до абсурду, бо коаліція фактично буде управляти всім і вся", - додав він.

"Я думаю, що тоді буде величезна боротьба за сфери впливу, бо судячи з проекту голова Верховної Ради зводиться до технічної функції, але фактично ліквідовується вищий законодавчий орган Верховна Рада. Вона замінюється коаліцією", - цитує В.ЛИТВИНА “Українська правда”.

Екс-спікер ВР також вважає, що Президент був вимушений погодитись на кандидатуру нашоукраїнця Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови парламенту.

"Я і раніше казав, що спікером має стати людина, яка, в разі призначення ТИМОШЕНКО прем’єром, могла б протистояти ТИМОШЕНКО. Я називав фігуру ПОРОШЕНКА", - зазначив В.ЛИТВИН.

"Іншого виходу, я вважаю, у Президента немає, інакше конфлікт був би виведений безпосередньо по лінії президент – прем’єр-міністр. Це якщо буде реалізований цей сценарій, ПОРОШЕНКО виступатиме громовідводом і протистояти ТИМОШЕНКО", - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що "це буде боротьба на виживання, боротьба на взаємне знищення. Це доволі буде дивовижне дійство".

В.ЛИТВИН також зазначив, що коаліція в такому форматі є "вимушеним об`єднанням, яке буде лихоманити країну, і це буде експеримент, який дорого обійдеться країні".