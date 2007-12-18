Тарасюк думає, що Балога розколе НУ-НС

Втручання Секретаріату Президента України, очолюваного Віктором БАЛОГОЮ, у роботу фракції НУ-НС може призвести до її розколу в майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам член фракції НУ-НС, лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК.

Він наголосив, що «депутати-рухівці не можуть не звернути увагу на деякі дивні моменти, пов’язані із формуванням складу уряду». За словами лідера НРУ, зокрема, йдеться міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА.

Як сказав Б.ТАРАСЮК, ця кандидатура до складу попереднього уряду на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ була запропонована фракцією КПУ.

За його словами, політичними силами, які входять до блоку «Наша Україна – Народна самооборона» ця кандидатура не була підтримана.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що таким чином «відбувається практично втручання у діяльність фракції, маніпулювання, підкилимні ігри, які ініціюються і йдуть із Секретаріату Президента».

Він заявив, що «Секретаріат Президента під керівництвом Віктора БАЛОГИ втручається у діяльність фракції НУ-НС, що вносить напруженість у її роботу».

«Якщо так буде дальше продовжуватись, то невідомо як довго протримається фракція НУ-НС», - зазначив Б.ТАРАСЮК.