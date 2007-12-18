Останній непідписант від НУ-НС не проти, щоб його вигнали

Член фракції НУ-НС Іван ПЛЮЩ не має наміру входити до складу коаліції демократичних сил, не зважаючи на те, що він підтримав формування нового складу Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПЛЮЩ заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Уряд формувала не коаліція, а Верховна Рада України», - сказав І.ПЛЮЩ, додавши, що поки не планує підписувати угоду про створення коаліції. «Я поки не передумав», - уточнив він.

При цьому депутат підкреслив, що не боїться можливого виключення його з фракції НУ-НС. «Не боюся, тому що якщо мене виключать з фракції, мені буде значно легше. Мені тоді ніхто не вказуватиме, як голосувати», - додав депутат.

«Я хочу, щоб держава розвивалася. Я маю свою позицію, свої принципи. Я б не проголосував за будь-який уряд, я проголосував за уряд, переважна більшість міністрів якого я знаю й довіряю їм - кому більше, кому менше, але в цілому я вважав, що Україні буде легше з урядом, ніж без нього», - пояснив своє голосування за підтримку складу уряду І.ПЛЮЩ.