Ющенко сказав Януковичу на прощання кілька компліментів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив подяку урядові під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА за роботу, спрямовану на розвиток вітчизняної економіки та підвищення соціальних стандартів життя українців.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

На думку Президента, цей склад Кабінету Міністрів може записати до свого активу деякі рішення, що зберегли економічну стабільність в країні, створили передумови для позитивної динаміки у ключових галузях.

Констатуючи існування деяких розбіжностей у тактичних питаннях, Президент, водночас, відзначив спільне з В.ЯНУКОВИЧЕМ бачення пріоритетів економічного курсу, одним з яких є поліпшення якості життя людей. «Можна багато сперечатися про здобутки чи прорахунки урядової команди В.ЯНУКОВИЧА, ретельний аналіз її діяльності ще попереду. Однак не можна оминути увагою те, що цей склад Кабміну дбав про соціальну сферу», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент звернув особливу увагу на те, що після призначених позачергових виборів до Верховної Ради уряд, сформований тодішньою більшістю у парламенті, не пішов на загострення політичної ситуації в країні. За словами В.ЮЩЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ був одним із небагатьох державних діячів, які усвідомили важливість переобрання ВР як засобу оновлення влади в державі. «Це була, безумовно, особиста відповідальна позиція, хоча таке рішення було для керівника Кабміну і лідера провідної політичної сили вельми непростим», - вважає В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада проголосувала за відставку Кабінету Міністрів України, очолюваного Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.